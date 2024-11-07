مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الـ398

دخلت جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، اليوم الخميس، يومها الـ 398 على التوالي، تزامنًا مع استمرار حصار شمال القطاع وارتكاب جرائم إبادة.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 43,391 شهيدا و102,347مصابين.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منطقة الفخاري بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. بينما نوه سكان محليون إلى أن قذائف مدفعية من شرق خانيونس سقطت شمال مدينة رفح.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس.

وذكر مراسل "وكالة سند للأنباء"، أن مدفعية الاحتلال قصفت وسط وشرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، منطقة الصفطاوي ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال غربي مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأفاد سكان محليون بأن قصفًا إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة العاصي في مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وانتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني، شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "الصانع" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد، مساء أمس الأربعاء، المواطن شادي الصانع ونجله حسام جراء قصف الاحتلال لمنزلهم في حي الرحمة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأصيب عدد من الجرحى.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات كواد كابتر أطلقت النار بمناطق مختلفة في حيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 6 مواطنين من عائلة مصلح (المصري) في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهم: الحاجة ام مراد مصلح المصري وابنها يحيى حامد المصري، وابنتها شروق حامد الرضيع المصري (زوجة الأسير نسيم الرضيع المصري)، ومحمد نسيم الرضيع، وشيماء نسيم الرضيع، وصبا نسيم الرضيع.

وتطلق طائرة مسيّرة "كواد كابتر" النار في محيط محطة دلول للبترول في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وكان مراسلنا قد نبوه إلى أن عددًا من المواطنين أصيبوا، بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أدى لاشتعال النيران في المكان.

وكالة سند