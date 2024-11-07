شهيد وحصار منزل خلال عدوان الاحتلال على جنين

استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مواطنا أصيب بثلاث رصاصات في حرش السعادة في جنين، ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقله إلى المستشفى، ليعلن لاحقا عن استشهاده.

وانسحبت قوات الاحتلال من دار القنيري في حرش السعادة، بعد إعتقال الشابين أحمد وزياد اشقاء الشهيد المجاهد أمجد القنيري.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد هرعت إلى مخيم جنين لإخماد حريق اندلع في منزل خلال اقتحام الاحتلال المتواصل للمخيم والمدينة منذ صباح أمس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم جنين خلال تواجدهما في حي الألمانية بالمدينة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لعدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين عند شارع الناصرة في مدينة جنين تخللها تفجير عبوات ناسفة، كما اندلعت اشتباكات عنيفة على دوار الشهداء في قرية الشهداء جنوب جنين.

المصدر: وكالات