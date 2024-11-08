أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن عملية عسكريةً نوعيةً استهدفتْ فيها قاعدةَ "نيفاتيم الجويةَ في منطقةِ النقبِ جنوبيَ فلسطينَ المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي "فلسطين2" واصابتها الهدف بنجاح.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها:"وبعونِ اللهِ تعالى نجحتْ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ الجوفِ فجرَ اليومِ الجمعة.

وبهذا يرتفعُ عددَ الطائراتِ الأمريكيةِ التي نجحتِ الدفاعاتُ الجويةُ اليمنيةُ في إسقاطِها من هذا النوع إلى اثنتي عشرةَ طائرةً خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسنادًا ً لمعركةِ طوفانِ الأقصى.

وجددت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تأكيدها بأنها مستمرةٌ في إسنادِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ باستمرارِ فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ وكذلكَ العملياتُ العسكريةُ الإسناديةُ ومواجهةُ كافةِ التهديداتِ المعاديةِ وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ وكذلك وقفُ العدوانِ على لبنان