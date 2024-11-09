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^200 مثال: غزة العزة

القسام تعلن استهداف ناقلة جند شرق مخيم جباليا

الرسالة نت - غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها استهدفت “ناقلة جند صهيونية بقذيفة تاندوم قرب مسجد الأمين محمد شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وكانت الكتائب قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إيقاع آلية إسرائيلية في كمين بالعبوات الناسفة داخل الحي الشرقي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري يوم الجمعة: إن “مجاهديها أكدوا بعد عودة الاتصال معهم، إيقاع آلية صهيونية في كمين بالعبوات الناسفة داخل الحي الشرقي بمدينة جنين في الضفة تمام الساعة 00:15 من فجر أمس الخميس، وأوقعوا إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال”.

وخاض مجاهدو القسام وفصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين أمس، تخللها تفجير عبوات وصليات من الرصاص.

 

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القسام مخيم جباليا استهداف ناقلة جند

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