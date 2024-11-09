أبو صفية: الاحتلال يمنع للمرة الثالثة إدخال المستلزمات الطبية

أكد مدير مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، الطبيب حسام أبو صفية، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثالثة السماح بدخول وفد طبي جراحي للمستشفى المحاصر منذ أسابيع.

وقال الطبيب "أبو صفية"، في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت" إن الاحتلال يمنع إدخال المستلزمات والمستهلكات الطبية للمستشفى منذ أكثر من شهر".

وبين أن الاحتلال يمنع تحرك سيارات الإسعاف في الشمال، مشيراً إلى أن "حالات من المرضى بسبب المجاعة بدأت تتوافد إلينا".

وأشار مدير مستشفى كمال عدوان، أن "الوضع كارثي فكل المساعدات التي تحاول منظمة الصحة العالمية إدخالها يتم استهدافها من قبل قوات الاحتلال".

وطالب كافة المنظمات الإنسانية التدخل لوقف هذا القصف، وأضاف "ما زلنا محاصرين وآن الأوان لحماية المنظومة الصحية بشمال قطاع غزة".

من جانبها، أطلقت وزارة الصحة في غزة، نداء استغاثة لوقف القصف المتواصل الذي تقوم به قوات الاحتلال من ظهر الاثنين.

وأشارت "الصحة"، إلى أن هناك قرار تم اتخاذه لدى قيادة قوات الاحتلال "بإعدام جميع الكوادر التي رفضت إخلاء المستشفى".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا منذ أكثر من شهر متواصل، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع.