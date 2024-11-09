حماس تدعو القمة الإسلامية في الرياض للقيام بواجبها لحماية القدس

دعا عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة حماس هارون ناصر الدين، الدول العربية والإسلامية المجتمعة في الرياض يوم الإثنين المقبل للقيام بواجبها تجاه مدينة القدس المحتلة.

وقال ناصر الدين، في تصريح وصل "الرسالة نت"، يوم السبت: "آن الأوان أن تضطلع الدول الإسلامية بواجبها الديني والسياسي تجاه المدينة المحتلة والتي تتعرض لحملة تهويد واسعة وومنهجة من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة".

ونبه إلى أن الدول الإسلامية تمتلك إمكانات الضغط والتأثير الاقتصادي والسياسي على دول العالم لكبح الاحتلال ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

وشدد على ضرورة تنفيذ ما صدر عن القمم الإسلامية السابقة، والتي رفضت أي تغيير في واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى، ومطالبة الدول بسحب سفاراتها لدى الاحتلال التي نقلتها إلى المدينة المحتلة.

وأشار إلى انتهاكات المستوطنين المتصاعدة في الأقصى، وتصاعد عمليات الهدم في القدس وخاصة في بلدة سلوان.

واعتبر هذه الانتهاكات تأكيد على نهج الاحتلال التهويدي، ومطامعه بالسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة.