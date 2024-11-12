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الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود في معارك شمال غزة

الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود في معارك شمال غزة
الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود في معارك شمال غزة

الرسالة نت

أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء عن مقتل 4 من جنوده بمعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأفاد الجيش في بيان، بأن "المقاتلين من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير: أور كاتس، ونافيه يائير أسولين، وغاري لالهروايكيما زولات، وأوفير إلياهو، قُتلوا خلال معارك بشمال القطاع".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الجنود الأربعة قُتلوا داخل مبنى استُهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وكانت معطيات سابقة لجيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني قد أظهرت مقتل 781 جندياً منذ بداية الحرب، بينهم 368 بالمعارك البرية في قطاع غزة، فضلاً عن إصابة 5282 جندياً، بينهم 2402 بالمعارك البرية في القطاع.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298311

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