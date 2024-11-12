قالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، الثلاثاء، إن "إسرائيل" تحاول بشكل واعٍ وعلني تدمير مؤسسات الأمم المتحدة.

وأشارت فاجون، بتصريحات للإذاعة والتلفزيون السلوفينية، إلى أنها كانت من أوائل الذين طالبوا بحظر الأسلحة على "إسرائيل".

ولفتت إلى أن بلادها تدرس الإمكانيات القانونية لمنع استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل".

وأضافت "من الواضح أن إسرائيل تحاول عن وعي وبشكل صريح تدمير مؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

ووصفت فاجون قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية يرتكبها الاحتلال منذ أكثر من عام بأنه "أحلك" مكان وقعت فيه خسائر في الأرواح بعد الحرب الثانية.

وشددت على أن بلادها تحظى بالاحترام لأنها أظهرت نفس الموقف منذ البداية.

وتابعت "نقف وراء ما قلناه وملتزمون به، وندين الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ بدايتها".

ولفتت وزير الخارجية السلوفينية إلى أن ضمان وقف إطلاق النار يجب أن يكون أولوية للجميع.

وقالت: "أريد دائمً أن أكون متفائلة بأن وقف إطلاق النار سيتحقق، ينبغي أن يكون السلام هو الكلمة الرئيسية، إذا اتسع نطاق الصراعات، فستنتظرنا مشاكل كبيرة".