القسام تصعد عملياتها شمال غزة وتوقع قتلى بكمائن والتحام مع العدو

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الثلاثاء، عديد البلاغات العسكرية حول عملياتها في شمال غزة، والتي أوقعت خلالها قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

ونشر موقع القسام مشاهد من التحام المجاهدين مع آليات العدو في محور التوغل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني واستهداف قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع.

واستهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية قوامها 7 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد "أولي العزم" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدف أيضا مجاهدو القسام دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ومن ثم اعتلائها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها قرب مدرسة "الفاخورة" غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مدرسة "شادية أبو غزالة" غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

واعترف جيش الاحتلال الليلة الماضية وصباح اليوم بمقتل خمسة ضباط وجنود في معارك شمالي القطاع.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ومن ثم اعتلائها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها قرب مدرسة "الفاخورة" غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة