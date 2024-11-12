شهيد برصاص الاحتلال على حاجز بنابلس

استُشهد مساء اليوم الثلاثاء، شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف شمال غرب نابلس.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب وليد أشرف محمد حسين (18 عاماً) برصاص قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قذ أطلقت النار على شاب قرب بلدة دير شرف شمال غرب نابلس.

وبحسب شهود عيان، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب عند حاجز دير شرف، وتركته ينزف دون تقديم الإسعاف أو السماح بالاقتراب منه.

وتشكل الحواجز العسكرية، إحدى أدوات القمع للسيطرة على المواطنين وتعميق معاناتهم والتحكم في نظام عيشهم ونمطه.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فرضت قوات الاحتلال مزيدا من إجراءاتها القمعية وصعّدت عقابها الجماعي بحق المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وضاعفت أدواتها للسيطرة عليهم وتقييد حركتهم بالحواجز العسكرية وغيرها من الوسائل.