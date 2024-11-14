حزب الله يعلن تنفيذ 24 عملية ضد الاحتلال الأربعاء

أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، تنفيذ 24 عملية تصدٍ لمحاولات تقدم الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وقصف مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

ومن ضمن العمليات التي أعلن عنها حزب الله، تنفيذ هجوم جوي غير مسبوق “قاعدة الكرياه”، وهي المجمع الذي يضم مقر (وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية)، بالإضافة إلى (غرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو الإسرائيلي).

وأضاف في بيان، أن العملية نُفذت في إطار “سلسلة عمليات خيبر”، وذلك في تمام الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم، مؤكدًا أن الطائرات المسيّرة “أصابت أهدافها بدقة”.

وأكد الحزب، استمرار عملياته "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه”.