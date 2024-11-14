إصابة جنديين بانفجار طائرة مسيرة جنوب حيفا

أصيب جنديان إسرائيليان، مساء الخميس، بجروح متوسطة، جراء انفجار طائرة مسيّرة في قاعدة عسكرية جنوب حيفا.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، إصابة جنديين، في قاعدة "إلياكيم" العسكرية جنوب حيفا، بعد انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.

وكانت صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة امتدادا من نهاريا حتى حيفا، خلال مطاردة الطائرة المسيرة، حيث استخدمت طائرات مروحية لذلك.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط مسيّرة في منطقة الياكيم جنوب حيفا، بعد إطلاقها من لبنان واستمرار محاولة اعتراضها بمروحية لنحو نصف ساعة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد ما وصفه بـ"الهدف الجوي المشبوه" عبر من لبنان فوق الجليل الغربي وخليج حيفا دون أن يعلن عن اعتراضه.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجار في قيسارية شمالي فلسطين المحتلة جراء سقوط مسيرة دون الاعلان تفاصيل اخرى.