"أونروا": الظروف المعيشية للفلسطينيين في قطاع غزة لا تطاق

قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لويز ووتريدج، الجمعة، إنه "لم تتوفر مساعدات كافية في قطاع غزة طوال العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر منذ 13 شهرا".

وأوضحت ووتريدج في تصريح صحفي، أن "الظروف المعيشية للفلسطينيين في قطاع غزة لا تطاق".

وأضافت أنه "ببساطة لا توجد مساعدات إنسانية كافية في غزة، ليس فقط خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، ولكن أيضا طوال مدة الحرب الإسرائيلية الوحشية المستمرة لـ13 شهرا".

وتابعت ووتريدج: "نحن محاطون يوميا بأشخاص يطالبون بقطع من الخبز، ويحاولون الوصول إلى المياه".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.