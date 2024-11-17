حركة حماس تنعي الشهيدين الميناوي وأبو عيسى

نعت حركة حماس القائدين في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد عبد العزيز سعيد الميناوي (أبو السعيد) والشهيد رسمي يوسف أبو عيسى (أبو عصام)، الذَين استشهدا أمس مع ثلّةٍ من كوادر الحركة، إثر قصفٍ صهيوني غادر على العاصمة السورية دمشق.

وأكدت حماس في بيان لها أن سياسة الاغتيالات الجبانة التي ينتهجها العدو المجرم لن تزيدها إلا إصراراً على المضي في طريق مجابهة المحتل الصهيوني، وأن هذه الجرائم المتواصلة لن تكسر إرادة المقاومة لدى أبناء شعبنا الباسل.

كما وأضافت في بيانها:"ونؤكّد أن هذه الدماء الزكية المباركة لن تذهب هدراً، وأن مسيرة الفداء والمقاومة ستتواصل حتى دحر العدوان الفاشي عن أرضنا ومقدساتنا، ونيل شعبنا حقّه في الحرية وتقرير المصير"