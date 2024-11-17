10 شهداء في مجزرة جديدة بمخيم البريج

ارتقى 10 شهداء بالإضافة إلى عدد من الجرحى في مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال في استهداف لمنزل عائلة عقل في بلوك 9 بمخيم البريج .

ورصدت وزارة الصحة ارتقاء شهيدة وعدد من الاصابات بعد استهداف منزل يعود لعائلة المقادمة في بلوك 7 ، بالإضافة إلى عدد من الاصابات بعد إستهداف بصاروخ استطلاع على عمارة سكر عند مدخل البريج.

كما تحدث شهود عيان عن سقوط عدد من القدائف محيط مسجد ابو مدين ومنطقة السعايدة شرق المقبرة الجديدة جنوب شرق مخيم البريج.

ووصل الى مستشفى العودة بالنصيرات 6 إصابات جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" على شارع صلاح الدين بالقرب من مدخل البريج وسط قطاع غزة، و نجت طواقم الإسعاف من القصف العشوائي لتلك المنطقة أثناء إجلاء الجرحى

هذا وتقدمت آليات الاحتلال شرق مقبرة ابو مدين ودوار ابو عطايا تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق نار من قبل الآليات جنوب شرق مخيم البريج وسط القطاع.

كما تواصلت الغارات من قبل الطائرات الحربية جنوب بلوك 12 دون الإبلاغ عن أي إصابات نظراً لأن المنطقة خالية من السكان.