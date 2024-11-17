(حماس) تنعى القيادي بحزب الله محمد عفيف

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الحاج محمد عفيف؛ مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، الذي استشهد إثر غارة جوية نفّذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على العاصمة اللبنانية "بيروت".

ونددت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، بشدة، إقدام قوات الاحتلال على "ارتكاب هذه الجريمة النكراء".

وأكدت أن اغتيال شخصية إعلامية سياسية؛ "لن يسكت صوت المقاومة، بل يكشف عمق الهوّة الأخلاقية التي يقبع بها الاحتلال، وضيقه بكلمة المقاومة".

وشددت على أن "هذه السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال الإرهابي؛ لن تردع قوى المقاومة الحرة عن هدفها في كسر إرادة هذا المحتل الفاشي، وإزالته عن أرضنا ومقدساتنا".

وجاء في بيان "حماس": "لقد مثّل القائد الحاج محمد عفيف، بإطلالاته الإعلامية الجريئة من قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي أوج العدوان الهمجي على لبنان؛ صوتاً مقاوِماً قوياً ومتحدّياً، يؤرِّق الاحتلال ومنظومته الفاشلة، ويفضح جرائمه".

وتقدمت، لقيادة حزب الله وعائلة الحاج "عفيف" وإلى الشعب اللبناني، بخالص العزاء والمواساة. منوهة إلى أن "هذه الدماء الزكية، التي تتعانق مع دماء القادة الشهداء في لبنان وفلسطين، لن تذهب هدراً".