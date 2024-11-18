القسام تقنص 5 جنود وتستهدف دبابة وقوة (إسرائيلية) في بيت لاهيا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قنص 5 جنود إسرائيليين وسط مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري يوم الاثنين: إن "مجاهديها تمكنوا من قنص 5 جنود صهاينة في منطقة الجواني وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع".

وفي السياق، تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 12 جنديًا بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة الجمعية الإسلامية وسط بيت لاهيا.

وأعلنت الكتائب استهدافها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجمعية الإسلامية.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 409 أيام.