إصابات ودمار جراء قصف حزب الله تل أبيب

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الاثنين، قصف قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "تل أبيب" عبر عملية مركبة.

وأوضح الحزب في بيان، "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، بعمليّة مركّبة، عند الساعة 08:45 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024 قاعدة تل حاييم (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقّة".

كما أعلن، تنفيذ 27 عملية تصدي لمحاولات تقدّم الاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بأن قصفا صاروخيا استهدف تل أبيب أسفر عن إصابات من بينها خطيرة ودمار كبير في المباني.