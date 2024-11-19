مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ410

أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 96 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 50 منهم شمالي القطاع.

وقد ذكر المكتب الإعلامي الحكومي ، في بيان له، أن جيش العدو الصهيوني قصف عدة عمارات سكنية في بيت لاهيا والنصيرات والبريج راح ضحيتها 96 شهيدا وأكثر من 15 مفقودا و60 جريحا.

وفي التفاصيل فقد اسشهد 10 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة عقل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما ارتقى شهداء ومصابون إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان أن جيش الاحتلال قصف منزلاً من 5 طبقات في بيت لاهيا لعائلة غباين ويؤوي أكثر من 50 مواطنًا ونازحًا لم يخرج منهم أحد حي حتى اللحظة. كما قصف جيش الاحتلال منزلاً لعائلة عبد العاطي بداخله عدد كبير من النازحين وعرف من حصيلة القصف 15شهيدًا.

يأتي ذلك في ظل تعطل عمل الدفاع المدني قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الإستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـــ26 على التوالي .

و حسب ما قاله مواطنون فإن جيش لم يوقف القصف على بيت لاهيا منذ أمس ولم يستطيع المواطنين الخروج من منازلهم للتوجه لمناطق أكثر أمنًا.

وقد رصدت وزارة الصحة 3 شهداء وعدد كبير من المصابين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة المصرى في مخيم البريج وسط القطاع ومازال البحث مستمرًا عن مفقودين تحت الأنقاض.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 43923 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 103898، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.