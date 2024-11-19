لجان المقاومة تثمن جهود وزارة الداخلية بحق اللصوص المجرمين

في بيان لها ثمنت لجان المقاومة في فلسطين الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بحق اللصوص المجرمين الذين يعبثون بأمن الجبهة الداخلية وأكدت وقوفها إلى جانب الحكومة في غزة ووزارة الداخلية في التصدي لهؤلاء العابثين .

وأضافت في بيانها :" نجدد تحذيرنا لكل المحتكرين من التجار بالتوقف عن العبث بأقوات الناس وإستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة"

ودعت لجان المقاومة وزارة الداخلية في قطاع غزة للإستمرار بالجهود الجبارة في ملاحقة اللصوص وقطاع الطرق والتجار المحتكرين والعملاء و الضرب بيد من حديد على كل العابثين بأمن الجبهة الداخلية.

كما ثمن البيان المواقف الوطنية والأصيلة للعشائر والعائلات الفلسطينية وندعوهم الى سرعة رفع الغطاء عن جميع اللصوص وقطاع الطرق .