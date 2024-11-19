الاحتلال يهدم مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية ان قوات الاحتلال يرافقها جرافة وعناصر من بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت بلدة جبل المكبر وفرض حظرا للتجوال في المنطقة، وشرعت بعملية هدم مسجد الشياح.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت بهدم مسجد في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، قبل نحو أسبوعين.

وعثر الأهالي على إخطار بالهدم ألصقه جنود الاحتلال على بوابة مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر، علما أنه مقام منذ 20 عاما.

وكان قد تحدث الداعية المقدسي الشيخ أكرم العصا، في وقت سابق عن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، بعد 20 عاما على بنائه.

وقال الشيخ العصا: "إن الله أكرمنا بهذا المسجد وتأسس منذ قرابة 20 عاما، وكانت تقام فيه الصلوات بشكل دائم، ولكن بلدية الاحتلال قامت بإرسال أوامر هدم متكررة للمسجد منذ إنشاؤه".

وأشار إلى أن آخر أوامر الهدم كانت منذ أسبوع، والتي تطالب بالهدم الفوري للمسجد، مشددا على أنه "مكان خالص للصلاة، ولتعليم العلوم الدينية والقرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

ويهدد الاحتلال بهدم 280 منزلاً ومنشأة في جبل المكبر، بحجة عدم الترخيص، وتحت غطاء قانون "كامينتس".

وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس ماجد أبو قطيش على أن إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسجد في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، هو جزء من حرب الاحتلال الدينية على شعبنا الفلسطيني.

وقال القيادي أبو قطيش إن "الاحتلال يشن حرب دينية على كل ما هو مقدس بالنسبة لشعبنا، ولعل أبرز ملامح هذه الحرب الاعتداء على المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل".