الاحتلال يُفرج عن 6 أسرى من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، عن 6 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، عقب اعتقالهم لعدة أشهر في سجونها ومراكز التوقيف العسكرية التابعة لها.

وأفرج عن الأسرى الـ 6 عبر معبر "كرم أبو سالم". منوهًا إلى أنهم وصلوا إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، وفقًا لمصادر حقوقية وطبية، أن الأسرى المُفرج عنهم، هم: صلاح الدين ماجد عبد الهادي الشيخ، (معسكر جباليا)، فادي عبد العزيز البهداري (رفح الشابورة)، سليمان فايق أبو عرار (رفح)، سعدي عبد الروؤف الكفارنة (بيت حانون)، أحمد خميس السمري (حي الشجاعية)، وعامر طه رجب أبو جبل (غزة الرمال).

ويحتجز الاحتلال نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب، وفقا لتصريحات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.