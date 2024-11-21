شهيد برصاص جنود الاحتلال غرب نابلس.

استشهد الشاب جهاد القاطوني برصاص جنود الاحتلال، خلال اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت فجر اليوم مخيم العين، غربي نابلس، شمالي الضفة الغربية، بحيث تصدت كتيبة نابلس في سرايا القدس للقوات الإسرائيلية، واستهدفتها بالرصاص الكثيف.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زواتا، غربي نابلس، حيث دهمت منزلاً، واقتحمت أيضاً مدينة قلقيلية، شمالي غربي الضفة الغربية..

وشنّ جنود الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام قلقيلية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير المحرر رأفت أبو زويد، بعد اقتحام منزله في حي داود في المدينة.