الحية: لا صفقة أسرى دون توقف الحرب

قال القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، في مقابلة مع قناة الأقصى، إنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى وسجناء مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في القطاع.

وأضاف الحية أنه دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة.

وقال "نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولاً لكي يتم أي تبادل للأسرى".

وتساءل: إذا لم يقف العدوان، لماذا يجب على المقاومة، وحماس تحديداً، إعادة الأسرى؟ كيف يمكننا إعادة الأسرى الإسرائيليين الذين بين أيدينا إذا استمرت الحرب؟ من هو الذي يمتلك ورقة قوية ويرميها بينما الحرب مستمرة.

وقال الحية إن حماس رحّبت باقتراح مصري لتشكيل لجنة إدارية مع حركة فتح المنافسة، وهي حركة الرئيس محمود عباس، لإدارة قطاع غزة، وهي خطوة تعالج السؤال المعلق حول كيفية إدارة القطاع عندما يتوقف القتال. لكن الحية قال إن الاتفاق لم يتم الانتهاء منه بعد.

وتابع "هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك هذا الملف، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود".