إصابة 3 (إسرائيليين) نتيجة تدافعهم نحو الملاجئ بعد قصف صوب حيفا

أصيب ثلاثة إسرائيليين، فجر اليوم الجمعة، نتيجة تدافعهم نحو الملاجئ بعد قصف المقاومة في لبنان لمدينة حيفا ومنطقة الكريوت.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأنه نقل 3 مصابين إلى مستشفى رمبام بعد ما أصيبوا نتيجة التدافع أثناء توجههم للملاجئ في حيفا والكريوت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا، وإنه اعترض بعضها، وأطلقت صفارات الإنذار في خليج حيفا والكريوت.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق بأن صفارات الإنذار أطلقت في خليج حيفا والكريوت.

وأجبر هذا القصف الصاروخي من لبنان أكثر من 300 ألف مستوطن على الفرار نحو الملاجئ، خلال ساعات الفجر الأولى.