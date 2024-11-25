الاحتلال يعتقل مواطنين بالضفة بينهم صحفي وجريح

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات في صفوف المواطنين عقب اقتحام عدد من مناطق الضفة الغربية، تركزت في قلقيلية والخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية باقة الحطب شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات طالت مجموعة من المواطنين عرف منهم: سامر علي سمارة، وطارق سمارة، والجريح بدر عبدلله، وعرفات ربع، ووالدة منفذ عملية قدوميم، والمُسن باسم برغوثي، باسم أبو همام، وسليم شاهر أبو طبيخ.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية فجر اليوم واعتقلت المصور الصحفي عمران خدرج عقب اقتحام منزله.

وفي جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت 4 مواطنين.

واعتقل جيش الاحتلال كل من: حذيفة يوسف جوابره، ومحمد فتحي شحادة، وناصر شحادة ونجله أحمد ناصر شحادة، بعد اقتحام منازلهم في مخيم العروب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب مهدي محمد العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إبراهيم أبو شنب العيايدة، عقب اقتحام منزله في بلدة الشيوخ شمال شرق مدينة الخليل فجر اليوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بعد اقتحامهم لبلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل فجر اليوم وهم: عبد الله أبو عيشه المطور، ومحمد مصطفى الشلالدة، محمد ذياب الطروة.

وشهدت مناطق أخر بالضفة خلال الليلة الماضية وفجر اليوم اقتحامات لقرية كور جنوب طولكرم، ومخيم عقبة جبر في أريحا، وبلدة سعير شمال الخليل.