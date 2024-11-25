7 شهداء ومصابون باستهداف للنازحين شمال غزة

استشهد سبعة مواطنين مدنيين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين الفلسطينيين في منطقة جباليا النزلة وبوابة مستشفى الإندونيسي وبيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية وطبية متطابقة أن 5 شهداء ارتقوا وأصيب مدنيون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا النزلة.

وأفادت المصادر بأن الشهداء هم: حاتم البنا، محمود علي البنا، محمد حسين الهسي، محمود سلام أبو وردة، ومحمود مصطفى أبو وردة.

وأضافت أن مواطنين ارتقيا شهداء وأصيب عدد آخر من المدنيين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين أمام بوابة مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، بعد ظهر اليوم، نازحين في حي المنشية ومحيط مراكز الإيواء في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.