هيئة الأسرى: تنكيل وظروف اعتقالية قاسية في سجن (عوفر)

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، استمرار الأوضاع المعيشية والاعتقالية السيئة التي يعيشها الأسرى في سجن "عوفر"، والتي يفرضها الاحتلال عليهم وفقا لسياسة التصعيد التي بدأت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت هيئة الأسرى، وفقاً لما رشح عن زيارة محاميها لسجن "عوفر"، أن إدارة السجن ما زالت تحرم الأسرى من الأغطية والملابس الشتوية في قسمي 18 و21، في ظل البرد القارس ودخول فصل الشتاء.

ونقل محامي الهيئة عن الأسرى الذين زارهم، أن الطعام قليل وسيئ ونيئ، ويقدم لهم بلا ملح أو سكر، كما أن السجانين يستولون على كل شيء يقع أمام أعينهم بالغرف من فراش وعلب فارغة وأدوات أكل ومعيشة، ومصاحف وسجادات صلاة.

وأضاف المحامي أن السجانين يقومون بالتشويش على هواتف الزيارة، كما أن خمسة جنود كحد الأدنى يقفون خلف باب غرفة الزيارة للتشويش على الأسير والمحامي.

وأشار إلى أن الأسرى الذين تمت زيارتهم خرجوا للزيارة بحالة سيئة، إذ يتم الاعتداء عليهم بالضرب قبل الزيارة ويبقون مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين.

وفيما يخص الأسرى الذين تمت زيارتهم، أفاد محامي الهيئة، بأن الأسير أسيد حامد من قرية سلواد شرق رام الله، والمعتقل بتاريخ 30/10/2023، يعاني أوجاعا في الأسنان والمعدة ولا يقدم له العلاج اللازم.

أما الأسير محمد أبو ساكوت المعتقل بتاريخ 8/9/2023، فيعاني من مرض البواسير، لكنه رفض الذهاب إلى عيادة سجن الرملة بسبب العذاب الذي يتعرض له الأسرى خلال النقل إلى العيادة.

وأوضح أن الأسرى ينتظرون لساعات طويلة ويرجعون بأمراض إضافية ويتعرضون للإهانة والتعنيف خلال عملية النقل والانتظار للدخول إلى عيادة سجن الرملة.