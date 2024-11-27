صنعاء.. 14 وقفة احتجاجية تندد باستهداف (إسرائيل) منظومة غزة الصحية

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، وقفات احتجاجية في 14 مستشفى تنديدا باستهداف "إسرائيل" للمنظومة الصحية في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، أن "مستشفيات محافظة صنعاء شهدت اليوم (الثلاثاء) وقفات غضب وتنديد باستمرار وتمادي إسرائيل في مجازرها وجرائم الإبادة في فلسطين ولبنان وآخرها حصار مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة".

ونشرت الوكالة أسماء 14 مستشفى شهدت وقفات احتجاجية، بينها مشافي "صعفان" و"مناخة" و"22 مايو" و"ضلاع همدان".

وفي بيان مشترك صادر عن تلك الوقفات التي نظمتها جماعة الحوثي، أدان المحتجون "جرائم الاحتلال الصهيوني واستهدافه للمنظومة الصحية والطواقم الطبية ومنع إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية".

وحمّل المشاركون بالوقفات "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وكل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية بغزة، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن هذه الجرائم".

وأكدوا أن" استمرار الحصار الإجرامي على القطاع الصحي في غزة يستدعي تحركا فوريا من كل المنظمات الدولية والصحية والإنسانية"، وفق البيان.

ومنذ تكثيف عدوانه بشمال غزة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفى "كمال عدوان" في بلدة بيت لاهيا.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية اليومية في إصابة مدير المستشفى حسام أبو صفية، وعدد من الطواقم الطبية، واعتقال مرضى ومواطنين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بمرافق المستشفى شملت انقطاع الكهرباء وإتلاف خزانات المياه.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.