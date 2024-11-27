قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

اليوم الـ 418.. القسام يتصدى للعدو في محاور التوغل

اليوم الـ 418.. القسام يتصدى للعدو في محاور التوغل
اليوم الـ 418.. القسام يتصدى للعدو في محاور التوغل

الرسالة نت

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام لليوم الـ 418 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام اليوم الأربعاء 25 جمادى الأول 1446هـ، الموافق 27 نوفمبر 2024م، بلاغاً عسكرياً أفاد بتمكن مجاهديه صباح اليوم من الاشتباك بالأسلحة الرشاشة مع قوات العدو المقتحمة لمدينة طوباس عند دوار النخلة وشارع الثغرة.

ونشر الإعلام العسكري مشاهد من استهداف آليات العدو بقذائف "الياسين 105"، والاستيلاء على طائرة درون صهيونية من نوع "Evo Max"في محور التوغل بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298740

كلمات مفتاحية

#غزة #مقاومة #طوفان_الأقصى #جباليا #بيت_لاهيا #شمال_غزة #القسام

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر