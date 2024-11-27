اليوم الـ 418.. القسام يتصدى للعدو في محاور التوغل

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام لليوم الـ 418 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام اليوم الأربعاء 25 جمادى الأول 1446هـ، الموافق 27 نوفمبر 2024م، بلاغاً عسكرياً أفاد بتمكن مجاهديه صباح اليوم من الاشتباك بالأسلحة الرشاشة مع قوات العدو المقتحمة لمدينة طوباس عند دوار النخلة وشارع الثغرة.

ونشر الإعلام العسكري مشاهد من استهداف آليات العدو بقذائف "الياسين 105"، والاستيلاء على طائرة درون صهيونية من نوع "Evo Max"في محور التوغل بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.