9 شهداء في مجزرة جديدة في مخيم النصيرات

ارتكبت طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) مجزرة جديدة بحق النازحين الفلسطينيين صباح اليوم الخميس ، حيث استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لارتقاء 9 شهداء بالإضافة لعدد من الجرحى.

وأعلنت مصادر إعلامية بأن المنزل المستهدف يعود لعائلة " نبهان " في أرض أبو ستة في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث أن الشهداء كانو يجلسون امام منزل مجاور يعود لعائلة ابو سالم .

وتأتي هذه المجزرة تزامنا مع إطلاق الاحتلال نيرانه الكثيفة على مخيم جباليا شمال القطاع ، وتفجير عدد من المنازل في المدينة، وإعلان الاحتلال تكثيف عمليته في شمال القطاع لليوم 51 في إطار استمرار حملة الإبادة واستفحال المجاعة في مناطق الشمال.