(إسرائيل) تمنع الاقتراب من 10 قرى لبنانية

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، اللبنانيين من الاقتراب من 10 قرى بجنوب البلاد، وذلك في اليوم الثاني من دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، حيّز التنفيذ.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس “بيان عاجل إلى سكان لبنان حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضًا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري”.

وتابع “يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط، يعرض نفسه للخطر”.

من جانبها لم تسمح السلطات الإسرائيلية باستئناف الدراسة في مناطق الشمال، اليوم الخميس، رغم دخول وقف إطلاق النار مع لبنان حيز التنفيذ.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال“على عكس توصيات قائد القيادة الشمالية (اللواء أوري غوردين) وقائد الجبهة الداخلية (اللواء رافي ميلو)، قرر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، عدم السماح بعودة الدراسة في البلدات الشمالية”.

وأوضحت أن قرار كاتس، يعود إلى مخاوف أمنية بعد قيام الجيش بقتل عدد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان الأربعاء، وهو ما قد يدفع حزب الله للرد عبر إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية.

وأشارت الإذاعة إلى أن القرار كان لانتظار مدة 24 ساعة إضافية ضمن إجراء احترازي، مؤكدة أنه إذا استمر الهدوء ولم يحدث أي تصعيد، فمن المتوقع أن تعلن قيادة الجبهة الداخلية مساء الخميس استئناف الدراسة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانييل هاغاري، إن الجيش قتل عددا من عناصر حزب الله في جنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بزعم محاولتهم الوصول إلى مناطق يحظر الجيش دخولها.

حزب الله “سيبقى مستعدا”

في المقابل، تعهد حزب الله اللبناني بالبقاء “على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي واعتداءاته”، وفي بيان مساء الأربعاء، هو الأول الذي يصدر عن حزب الله منذ توقف القتال، قال إن مقاتليه ستبقى أعينهم تتابع “تحركات وانسحابات قوات العدو إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد، دفاعا عن سيادة لبنان وفي سبيل رفعة وكرامة شعبه”.

وقال حزب الله إنه نفذ أكثر من 4637 عملية عسكرية ضد إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما بدأ الحزب إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل تضامنا مع حركة حماس الفلسطينية في غزة، كما تعهد بمواصلة الوقوف إلى جانب “المظلومين والمستضعفين” في فلسطين.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله و(إسرائيل) عند الرابعة فجر أمس الأربعاء بتوقيت بيروت، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 أكتوبر 2023، واتسع نطاقها في الشهرين الأخيرين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3823 شهيدا و15859جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن مليون و400 ألف نازح، جرى تسجيل معظمهم بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر