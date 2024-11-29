70 شهيدا خلال ساعات في مجزرتين شمالي القطاع

استشهد 75 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مجزرتين منفصلتين ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة، الذي يشهد حرب إبادة منذ أكثر من عام.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن الدفاع المدني لا يعلم الكثير مما يجري في شمالي غزة بسبب الحصار المستمر.

وأضاف أن “عائلات بأكملها أبيدت في شمالي قطاع غزة ولا نعلم عنها شيئا، وهناك أحياء يبقون لوقت طويل تحت الأنقاض ولا يوجد دفاع مدني لانتشالهم”.

كما أكد وجود نحو 10 آلاف مصاب في شمال القطاع خلال 50 يوما.

وكان مراسل الجزيرة مباشر في شمال قطاع غزة، قد أفاد بارتفاع عدد الشهداء إلى 18 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين بقصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة البابا في بيت لاهيا.

كما وقعت مجزرة بحق عائلة أحمد، وعندما حاول مواطنون آخرون انتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى إلى المستشفى باستخدام عربة تجرها دابة، استهدفهم الاحتلال بالقصف.

وفي استهداف آخر، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل في منطقة الشيخ زايد، بحسب مصادر طبية.

ووسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف جوي إسرائيلي استهدفهم في مخيم النصيرات، بحسب شهود عيان.

الجزيرة نت