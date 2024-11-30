مستوطنون يُهاجمون مدرسة (عرب الكعابنة)

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم السبت، مدرسة "عرب الكعابنة" الأساسية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في منطقة "المعرجات" شمالي غرب مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو والفئات المهمشة، حسن مليحات، إن مجموعة من المستوطنين دهمت مدرسة "عرب الكعابنة" وحاولت اقتحام البوابة الرئيسية؛ قبل تصدي المواطنين لهم.

ونوه "مليحات" في تصريحات صحفية إلى أن المستوطنين وصلوا من مستوطنة "مفؤوت يريحو" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب مدينة أريحا، شرق الضفة المحتلة.

ويعيش في تجمع "عرب الكعابنة" حوالي 700 فلسطيني في خيام وبيوت من الصفيح، فيما يلتحق بالمدرسة 100 من أطفال التجمع وعدة تجمعات بدوية أخرى مجاورة.

وتأسست المدرسة في العام 1967 وتطورت ببطء حتى صارت على ما هي عليه الآن (عدة كرفانات)، وتخدم المواطنين البدو في المنطقة، وفيها 100 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم من الروضة حتى الصف التاسع، وتقع في الجهة الغربية من مدينة أريحا في منطقة الأغوار.