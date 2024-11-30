(القسام) يستهدف دبابة ميركافاة شمال النصيرات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، السبت، استهداف دبابة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" وفور خروج عدد من الجنود المصابين من داخل الدبابة تم استهدافها مرة أخرى بقذيفة "RBG" في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 421 يومًا.