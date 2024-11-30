الرجوب: أشخاص يتحدثون باسم السلطة يجب أن يختفوا لأنهم عبء وطني

قال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حركته في سياق التقييم الداخلي؛ أخطأت: "أول ما أخطأنا به أننا انصهرنا بالسلطة؛ كان يجب أن نبقى على يسارها".

وأضاف الرجوب في كلمة له بمؤتمر نظمه مركز مسارات؛ السبت؛ بعنوان "تعزيز الوحدة؛ وإنهاء العدوان"، "أخطأنا مرة ثانية عندما سمحنا بالاستحواذ على قرار المنظمة؛ وهذا خطأ استراتيجي".

وتابع: "الخطأ الثالث عندما لم نخرج الوظيفة العمومية من التجاذبات السياسية؛ منذ اليوم الأول وزعناها فصائليًا؛ مع وجود رموز بالسلطة كان ينبغي ألّا يكونوا رموزا في التجاذبات؛ أولها الرئيس ومؤسسة الرئاسة وقطاعا الأمن والقضاء؛ ومؤسسة الأسرى والشهداء".

وحول المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس السلطة بتولية روحي فتوح رئاسة السلطة حال حدوث فراغ؛ علق بالقول: "لدينا في فتح مليون تساؤل حول هذا المرسوم"، متابعا: "مع ذلك نقول ياسر عرفات لا يمكن أن يتكرر باستلام 3 مناصب وأكثر؛ هذا لن يتكرر ولن نسمح به أن يتكرر في المستقبل".

وأضاف: "نحن في مرحلة مخاض؛ وهناك صياغة تجري للمشهد السياسي، فإما أن نتوحد ونعزز القرار الوطني وإما أن يفرض علينا".

وأقرّ الرجوب غياب الاستراتيجية الوطنية " في القدس وغيرها من القضايا ؛ فهي غير موجودة"، متابعا: "تساءلت أيضا عن توفير مسببات الصمود لأهلنا بغزة، وعن خطتنا الوطنية لإعادة المنظمة وبناء السلطة"، مكملا: "كل هذه تساؤلات طرحتها على زملائي في الحركة أثناء اندلاع الحوار الوطني في بكين".

ولفت الرجوب لقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2021؛ متابعا: "لا تعتقدوا أنه لم يكن هناك ضغط خارجي(..) عندما أكتب مذكراتي سأكتب كلام كبير؛ وإن شاء الله أموت قبل ما أكتبها".

وفي السياق؛ قال الرجوب، "هناك من يتحدث باسم السلطة؛ هؤلاء يجب أن يختفوا؛ فليس كل العناصر التي تعمل بالسلطة هي جاذبة بالمعنى الإيجابي؛ بل هي عبء على السلطة والمشروع الوطني، واختفاؤهم يجب أن يأتي في سياق استراتيجي".

ودعا الرجوب لخلق قوة ضاغطة لإنهاء الانقسام "فالمشهد السياسي سيصاغ خارج نص تطلعاتنا وطموحاتنا؛ وموازين القوى داخل منظمة التحرير والمجلس المركزي؛ يمكن أن تساعد في حماية هذا المشهد"، ويجب إعادة تفعيل منظمة التحرير ودعم صمود اهلنا في غزة وتكريس الجهد الوطني لوقف العدوان مواجهة التحديات.