حماس: منفتحون على التفاوض ولن نتنازل عن ثوابتنا

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي إن "الحركة منفتحة على الحوار والتفاوض لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الهندي في تصريح نقلته قناة الأقصى الفضائية، اليوم السبت، أن "(حماس) تتواصل مع مصر ودول عربية أخرى على أساس الثوابت التي حددتها الحركة".

وتابع أن "الحركة لن تتنازل عن انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره وعودة النازحين لديارهم".

من جهة أخرى طالبت "حماس" بـ"تشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام جيش الاحتلال الإرهابي أسلحة محرمة دولياً في شمال قطاع غزة تؤدّي إلى تبخّر الأجساد".

وقالت الحركة في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت"، اليوم السبت، إن "الشهادات المروّعة التي يدلي بها المواطنون والأطباء في شمال قطاع غزة؛ تؤشِّر بقوّة إلى استخدام جيش الاحتلال الإرهابي أسلحة محرّمة دولياً خلال حملة الإبادة الوحشية والمستمرة منذ ثلاثة وخمسين يوماً في شمال القطاع".

وطالبت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية متخصصة، والدخول إلى شمال قطاع غزة، وكشف طبيعة الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال الفاشي وتؤدّي لهذه الإصابات والحالات غير المعروفة، وحقيقة ما يرتكبه من انتهاكات واسعة للقوانين الدولية بحق المدنيين العزل، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد قرابة ثلاثة آلاف وإصابة أكثر من عشرة آلاف من أبناء شعبنا، جلّهم من الأطفال والنساء".

وأضافت أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودولنا العربية والإسلامية؛ مطالَبون اليوم بالوقوف عند مسؤولياتهم، بوقف هذه الانتهاكات والمجازر المستمرة، والتي يتحدّى الاحتلال من خلالها كافة القوانين والقيم الإنسانية والمؤسسات السياسية والقضائية الدولية، والإسراع في جلب مجرمي الحرب الصهاينة للمحاسبة على جرائمهم ضد الإنسانية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 421 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.