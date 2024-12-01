مسيرة شعبية في تونس تضامنا مع الشعب الفلسطيني

تظاهر، السبت، عشرات التونسيين، في مسيرة شعبية لدعم المقاومة والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة التي نظمتها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين (ائتلاف أحزاب وجمعيات)، من ساحة محمد علي الحامي بالعاصمة وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وهتف المحتجون شعارات "غزة غزة.. رمز العزة"، و "من تونس لفلسطين شعب واحد مش شعبين" و"مقاومة لا صلح لا مساومة".

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سمير الشفي، في كلمة خلال المسيرة إن "المرحلة تقتضي تحركات شعبية للضغط من أجل دعم القضية الفلسطينية".

وأكد أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جاء في ظرفية غير مسبوقة تاريخيا لعدوان بربري وهمجي مسّ كل مقومات الحياة في غزة وتدمير شامل وحرب إبادة جماعية .

وتشهد الساحة التونسية حالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ يتواصل تنظيم تظاهرات مساندة لفلسطين من جانب أحزاب وتلاميذ وطلاب وعمال.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.