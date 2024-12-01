أبرز تطورات اليوم الـ 422 من حرب غزة

استشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 44382 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 105142، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

3:59 زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

3:24 قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير شرقي رام الله وتعتقل عددا من طلاب مدرسة دير دبوان الصناعية

3:07 مصادر محلية: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في قرية عينابوس جنوبي نابلس

2:13 شهيد جراء قصف الاحتلال منزلًا بأرض المفتي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:38 شهيدا قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين جنوب غربي المواصي بخانيونس جنوبي القطاع هما:

1. الطفل جواد القاضي

2. الطفلة سرين القاضي

1:33 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم

1:22 شهيدان طفلان ومصابون جراء استهداف مروحي لخيمة تؤوي نازحين في جنوب غربي المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة

00:50 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس



12:50 طائرات الاحتلال المروحية تشن غارة على منطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة

12:20 قصف مدفعي إسرائيلي شرقي دير البلح وقرية المصدر وسط قطاع غزة

12:11 قوات الاحتلال تقتحم قرية عينبوس جنوب نابلس