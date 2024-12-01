طائرة (إسرائيلية) مسيَّرة تستهدف مركبة جنوب شرق جنين

قصفت طائرة إسرائيلية مسيّرة، صباح الأحد، مركبة في قرية صير جنوب شرق جنين.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان القصف، فيما لم تعرف تفاصيل إضافية عن المركبة، ومصير من كانوا فيها.

وذكر الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى مكان القصف.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه "هاجم مجموعة تتكون من أربعة أفراد، تم التعرف عليهم على أنهم مسلحون، وكانوا تحت مراقبة قوات الأمن لبعض الوقت، وتمت العملية في قرية صير".

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم قرية صير، ووصل إلى مكان القصف، ثم انسحبت آلياته إلى محيط القرية.

ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية عن الحدث.