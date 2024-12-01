حماس ترحب بما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية

رحبت حركة (حماس) بما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الخامسة والأربعين، التي عقدت اليوم في دولة الكويت الشقيقة، ومطالبته بوقف جرائم الحرب وجرائم تهجير السكان في غزة وإنهاء الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية ومقدساتها.

وثمنت الحركة دعم وإسناد الأشقاء في دول الخليج العربي للشعب الفلسطيني خلال مسيرة نضاله ضد الاحتلال الصهيوني الفاشي.

ودعت الحركة في بيان لها الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلى بذل مزيد من الجهود وممارسة كل أشكال الضغط لوقف حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الاحتلال الفاشي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل لكسر الحصار المفروض على أكثر من مليونَي فلسطيني يواجهون التجويع الممنهج والمجازر اليومية، أمام سمع العالم وبصره.