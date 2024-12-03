يديعوت: حماس لم تستسلم في جباليا حتى الآن

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن حركة "حماس" لم تستسلم بجباليا حتى الآن، مشيرة لنجاحها بشكل مستمر في تعقّب قوات الجيش الإسرائيلي هناك، في ظل المعارك المتواصلة بشمال القطاع منذ شهرين.

وقُتل أكثر من 30 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلال المعارك بجباليا خلال العملية العسكرية المتواصلة منذ شهرين، بمتوسط مقتل ضابط واحد كل يومين، بما في ذلك قائد اللواء 401، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

ومنذ 6 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم 2024، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا وبريا، وحصارا مطبقا على شمال قطاع غزة، وعملية عسكرية خاصة في جباليا.

واستنادا إلى آخر معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 798 عسكريا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 376 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.