القسام تبث مشاهد الكمين الثاني (انتصارًا لدماء السنوار)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، مشاهد من الكمين الثاني المركب الذي نفذته ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأظهرت المشاهد التي تابعتها "الرسالة نت"، أحد مقاتلي القسام خلال مرحلة التخطيط للكمين، مشيرًا لاستعداد المقاتلين لتنفيذ الكمين وقال: "بإذن الله معنويات الشباب عالية وإن شاء الله ربنا يكرمنا.

وأوضحت مشاهد الكمين الذي نفّذ في 30 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وأظهرت عملية استهداف مبنى تحصن به جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، واستهداف آلية هندسة إسرائيلية وجرافة (D 9) بقذائف "الياسين 105".

كما أظهرت المشاهد اشتباكًا مسلحًا خاضه عدد مقاتلي كتائب القسام مع جنود الاحتلال، إضافة للحظة وصول مرحيات عسكرية إسرائيلية لإخلاء الجرحى.

وكانت كتائب القسام قد نشرت مشاهد للكمين الأول بعملية "الانتصار لدماء السنوار" يوم الأحد الماضي.

وتضمنت المشاهد كمينا مركبا ضد جنود وآليات الاحتلال في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الجمعة بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

واحتوت المشاهد مراحل الإعداد والتجهيز للكمين، ورصد جنود وآليات الاحتلال في موقع الكمين، وعملية قنص عدد من جنود الاحتلال، واستهداف جرافة D9 بقذيفة الياسين 105، بالإضافة لاستهداف مبنى يتحصن بداخله عدد من الجنود بقذيفة مضادة للأفراد.