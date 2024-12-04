قائمة بأسماء معتقلين من غزة وأماكن احتجازهم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، يوم الأربعاء، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، في سجون ومعسكرات الاحتلال.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنه تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم، على النحو التالي:

عبد الزيارة/ سجن "النقب"

محمد خضر محمد أبو عصر/ "النقب"

نبيل حسن علي أبو العمرين/ "النقب"

أحمد محمد حماد لول/ "النقب"

بلال مرعي علي شمالي/ "النقب"

محمد فخري محمد أقرع/ "النقب"

أحمد ناهد أحمد أبو طه/ سجن "نفحة"

محمد منار سليم أبو عودة/ "النقب"

عبد المعز حسن حسين دحلان/ سجن "عوفر"

يوسف سليمان حميدان أبو عودة/ "النقب"

فادي منير أبو شله / "النقب"

فريد محمد غلام الهندي/ "نفحة"

حسن سامي الكيلاني/ "النقب"

لؤي إبراهيم سحلول/ "النقب"

أحمد سمير الزعانين/ "النقب"

أشرف محمد أبو وردة/ "النقب"

ماهر زكريا محمود زقوت/ "نفحة"

أحمد عيد يوسف أبو عشمه/ "النقب"

محمد خميس ابو جراد/ "النقب"

عبد الرزاق صيام/ سجن "نيتسان"

محمد خليل حسن المقيد/ معتقل "سديه تيمان"

محمد يوسف عبد ربه/ "سديه تيمان"

علي سامي ابو يوسف/ "عوفر"

أحمد محمد خليل/" عوفر"

مؤيد محمد روبين حسان/ "عوفر"

عبد الله أبو عذب/ "النقب"

فادي وائل خليل العطار/ "عوفر"

خليل اسماعيل خليل النجار/ "النقب"

ساري إياد إبراهيم جندية/ "النقب"

ولم تتمكن مؤسسات الأسرى حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.