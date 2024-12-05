مرداوي: استهداف المقاومين وملاحقتهم بالضفة لن يوهن عزم المقاومة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمقاومين واغتيالهم في الضفة الغربية، وملاحقتهم من قبل أجهزة أمن السلطة، لن يفت في عضد المقاومة ومواصلة درب الشهداء.

وأكد القيادي مرداوي على أن الضفة الغربية تمتلك خزانا استراتيجيا من المقاومين والثوار، وعمليات الاغتيال تزيد إصرارهم على المقاومة وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه بحق شعبنا في كل مكان.

وأوضح أن الاستهداف المستمر لشعبنا ومقاومته هو مواصلة لجرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال المتطرفة في قطاع غزة والضفة الغربية، والنهج العنصري والاستئصالي لليمين الصهيوني.

وأضاف أن الاحتلال يسعى بتوجيه الضربات للمقاومة وقياداتها إلى فرض مخططات الضم والتهويد العلنية في الضفة الغربية، مشددا على أن كل تلك المخططات ستفشل أمام إصرار شعبنا ومقاومته والتمسك بحقوق شعبنا ومقدساته.

وشدد على أن جرائم الاحتلال ومخططاته بحق أبناء شعبنا في أماكن تواجه كافة، تستوجب من الجميع رص الصفوف والتكاتف لمواجهة هذه الجرائم وإفشال مخططات الاحتلال.

ودعا مرداوي أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية بكف يدها عن المقاومين، والقيام بواجبها بحماية شعبنا من آلة الاحتلال الإجرامية وبطش المستوطنين المتواصل.