الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويعتقل شبانًا

حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وفرض طوقًا عسكريًا محكمًا حول المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أرسلت مدنيَّين أسيرين لإبلاغ المرضى ومرافقيهم بضرورة مغادرة المستشفى فورًا.

وعقب ذلك، اعتقل جيش الاحتلال عدد من الشبان، فيما أُجبر آخرون على مغادرة المنطقة عبر طريق صلاح الدين باتجاه غرب غزة.

ومنذ الخامس من أكتوبر/ تشرين أول الفائت، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه وعمليات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في محافظة شمال غزة، ترافق ذلك مع تدمير أحياء سكنية كاملة ومنشآت وبنى تحتية، بالإضافة لمنع إدخال الإمدادات الغذائية والدوائية والمياه للسكان.

وتسبب العدوان الأخير حتى الآن باستشهاد أكثر من 3 آلاف و700 فلسطيني، وإصابة نحو 10 آلاف فلسطيني، مع خروج المنظومة الصحية عن الخدمة، حيث حذر مسؤولون بأوقات سابقة من أن "المصابين مصيرهم الموت شمال غزة بسبب نقص الإمكانيات الطبية".

واستنادًا لمعطيات حكومية نُشرت مؤخرًا فإنّ جثامين نحو 500 لـ 650 من الشهداء الفلسطينيين ملقاة في الشوارع والطرقات؛ تعذر انتشالهم بسبب الاستهداف المتكرر لطواقم الإسعاف والدفاع المدني وصعوبة التحرك في المنطقة.

واعتقل جيش الاحتلال خلال الشهرين الماضيين نحو ألف و750 فلسطينيا من شمال غزة، والكثير منهم لا يعرف مكان اعتقالهم أو مصيرهم، فيما تسببت أوامر الإخلاء المتكررة والتهجير القسري بنزوح نحو 130 ألف شخص، بحسب معطيات صادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".