تطورات اليوم الـ 427 من العدوان على غزة

استشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 44,580 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 105739، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:12 ثلاث إصابات إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمالي مدينة رفح

6:37 طائرات حربية ومروحية تستهدف مدينة رفح منذ نحو ساعة

6:35 إطلاق نار كثيف يستهدف مركزي شرطة في بلدتي الزبابدة وقباطية جنوبي جنين احتجاجاً على ملاحقة أجهزة السلطة لسلاح المقاومة

6:04 طائرات مروحية إسرائيلية تطلق النار بشكل مكثف غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

5:27 سرايا القدس- كتيبة نابلس: يواصل مقاتلونا التصدي لاقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بالرصاص والعبوات الناسفة

5:10 وسائل إعلام لبنانية: طائرات الاحتلال تستهدف معبر جوسية عند الحدود اللبنانية السورية

4:53 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرقي طولكرم

4:25 غارة إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

3:53 قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف جديدة في المناطق الجنوبية لمدينة غزة

2:32 قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس

2:31 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قطنة شمال غربي القدس

2:17 قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية فوق بلدة الغصون شمال طولكرم

2:03 قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم

1:58شهيدان وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين بجباليا البلد شمال قطاع غزة

1:34 قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس

00:50 قوات الاحـتلال تقتحم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

00:24 قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

00:17 اشتباكات مسلحة بين مقاومين وأجهزة السلطة في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية