حماس وتركيا تبحثان تطورات غزة في لقاء بالدوحة

استقبل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة محمد درويش رئيس مجلس شورى الحركة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش الطرفان آخر التطورات المتعلقة بالحرب في غزة والانعكاسات الإقليمية والدولية لهذه الأزمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع التركيز على الوضع الإنساني الكارثي في شمال القطاع الذي يشهد هجمات إسرائيلية عنيفة، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل حماس وتركيا لإسناد الشعب الفلسطيني، وسبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تمهيدًا لتبادل الأسرى.

وفي هذا السياق، عرض محمد درويش الأوضاع الحالية في غزة، مشيرًا إلى الحصار الذي يعاني منه القطاع منذ حوالي ستين يومًا، فضلاً عن المجازر اليومية التي تتعرض لها المناطق الشمالية، وما يتعرض له الفلسطينيون في القدس المحتلة من ممارسات إسرائيلية قمعية. كما تم التطرق إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

كما عرض درويش نتائج اللقاءات التي جرت في القاهرة بين وفدي حركتي فتح وحماس، والتي جرت برعاية مصرية، حيث أبدت حماس موافقتها على المقترح المصري بتشكيل لجنة إسناد إدارية لقطاع غزة بهدف تعزيز الدعم لهذا القطاع.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الجهود المستمرة التي تبذلها تركيا على الصعيد الدبلوماسي لتحريك المجتمع الدولي تجاه الكارثة الإنسانية في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار بشكل عاجل.