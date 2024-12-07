غوتيريش: الكارثة في قطاع غزة انهيار تام لإنسانيتنا

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الكارثة التي حلت في قطاع غزة تمثل "انهيارا تاما لإنسانيتنا المشتركة".

وأفاد غوتيريش، في منشور على منصة إكس، "الكارثة في غزة ليست سوى انهيار تام لإنسانيتنا المشتركة"، وأضاف أن هذا "الكابوس في غزة يجب أن يتوقف".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل ما يحدث" بالقطاع.

وتُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، لليوم الـ 428 على التوالي، تزامنًا مع استمرارها بارتكاب جرائم حرب ومجازر مروعة بحق العائلات، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع؛ والذي يتعرض لعدوان عسكري مستمر لليوم الـ 68 تواليًا.

وبينت مصادر طبية أن أكثر من 63 شهيدا ارتقوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس الجمعة 35 منهم شمالي القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بقصف منزل في مخيم النصيرات، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

والجمعة، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و612 شهيدًا، بالإضافة لـ 105 آلاف و834 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.