أكثر من 230 حافظاً وحافظة يسردون القرآن الكريم لأول مرة في طولكرم

بدأ أكثر من 230 حافظا وحافظة للقرآن الكريم فجر اليوم السبت، سرد القرآن الكريم على جلسة واحدة في مسجد الروضة في طولكرم.

وأطلق على الفعالية اسم نخبة الحفاظ فوج الشهداء، وفاء لدماء وتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للمقدسات وأرض فلسطين.

ويعتبر هذا الحدث القرآني الأول من نوعه في محافظة طولكرم، ويجري على ثلاثة مستويات من كافة الأعمار من سن التاسعة حتى 70 عاماً.

ويستمر الحدث القرآني المهيب، من بعد صلاة الفجر حتى مساء اليوم بمشاركة الفئات كافة أطباء ومهندسيين ومعملين، إلى جانب أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبدأ العمل على المشروع منذ أربعة أشهر، حيث وضعت معايير لاختيار المؤهلين للسرد من خلال اختبارات وتصفيات في المراكز المختلفة .

ووأوضح القائمون على المشروع أن القدرة على القراءة بشكل جيد وحفظ القرآن هي من الضوابط التي وضعت لاخيار المشاركين.

ويعد النشاط الأول من نوعه في محافظة طولكرم، ويأتي بدعم من أهل الخير في المحافظة الذي نبادروا بالمساهمة لانجاحه.

ودعا القائمون على المشروع العائلات لحث أبنئاهم على حفظ القرآن الكريم وأن يكنوا سباقين في المشاركة بمثل هذه الأنشطة.

ويأتي هذا الحدث القرآني على غرار ما شهده وأعده قطاع غزة، خلال السنوات الماضية، من تخريج عشرات الآلاف من حفظة القرآن الكريم.

ويعد حفظة القرآن جيل التحرير الذين كانوا ولا يزالون في مقدمة صفوف المقاومين في معركة طوفان الأقصى